‏النيابة العامة: ‏الإفراج عن سعود القحطاني بعد التحقيق معه وعدم وجود أي دليل ضده في قضية خاشقجي

أعلنت النيابة العامة انه ‏تم الإفراج عن سعود القحطاني بعد التحقيق معه، وعدم وجود أي دليل ضده.

وكانت النيابة العامة، أعلنت اليوم، انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي؛ كاشفة أنه تمّ توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، و”جزائية الرياض” قضت بقتل 5 قصاصاً وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً.