‏النيابة العامة: الإفراج عن أحمد عسيري لعدم ثبوت تهم عليه

نشر في الإثنين، 23 ديسمبر 2019 0 أعلنت النايبة العامة أنه تم الافراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه في قضية مقتل جمال خاشقجي.

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