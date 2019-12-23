السفارة السعودية في بيروت: المتصل بقناة لبنانية لا يحمل صفة رسمية

أكدت سفارة المملكة لدى لبنان، أن السيد فهد الركف الذي أجرى مداخلة ھاتفیة بإحدى قنوات التلفزة اللبنانیة؛ لا يحمل أي صفة رسمیة، مشيرة إلى أن آراءه تمثله شخصیًا ولا تعكس موقف السعودية.

جاء بيان السفارة في لبنان، تأكيدًا لمصادر «عاجل»، التي قالت إن المدعو فهد الركف، الذي استضافته قناة LBC اللبنانية، وتحدث في الشأن اللبناني واصفًا نفسه بالخبير في الملف اللبناني؛ لا يمثل أي جهة رسمية سعودية، مشيرة إلى أن ما حدث هو خطأ إعلامي من القناة، كان ينبغي ألا يحدث من فريق إعداد البرنامج، وكان عليهم التأكد من صفة الشخص قبل استضافته هاتفيًا.

وأوضحت السفارة في بیان صادر عنها الیوم الإثنین، أن فھد الركف الذي تداخل مع قناة«LBC» ، وقدم نفسه كمختص في الملف اللبناني، ووصفته وسائل إعلامیة بأنه مسؤول حكومي، ھو في الحقیقة شخص لا يحمل أي صفة رسمیة، وآراؤه تمثله شخصیًا ولا تعكس موقف المملكة.

وأھابت السفارة بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولھا، والاعتماد على المصادر الرسمیة، والتثبت عند تقديم الصفة الوظیفیة للأشخاص المستضافین في البرامج التليفزيونیة.