فريق جراحي بخميس مشيط ينقذ مريضًا يعاني حالة نادرة وخطرة

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى خميس مشيط العام بمنطقة عسير، من إنقاذ مريض يعاني حالة نادرة وخطرة.

وأوضح الفريق الطبي، أن هذه الحالة تسمى (Fourniergangrene)، وهي عبارة عن التهاب شديد في منطقة العجان، مشيرًا إلى أنه على الفور تم استقبال المريض وتشكيل فريق طبي من أطباء جراحة المسالك البولية بإشراف الدكتور عبدالعزيز شويل، وأطباء الجراحة العامة بإشراف الدكتور محمد الزهراني.

وتم إعطاء المريض السوائل الوريدية والمضادات الحيوية ونقله مباشرة لغرفة العمليات، وذلك لاستئصال الأجزاء الميتة من منطقة العجان عبر عدة إجراءات طبية، وإجراء فتحة للإخراج من جدار البطن عن طريق المنظار الجراحي لتفادي الشق الجراحي.

وأضاف الفريق الطبي، أن العملية تكللت بالنجاح- بفضل الله- ليتم بعد ذلك نقل المريض لقسم التنويم لمتابعة الحالة بشكل مستمر إلى أن تحسن المريض بشكل كامل، وتم تحويله لجراحة التجميل لاستكمال ترميم الأجزاء المفقودة، وأجريت للمريض العمليات التجميلية وخرج من المستشفى سالمًا معافى بعد شهرين من متابعة الحالة.

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