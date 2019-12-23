«ساما»: تمديد إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت للبنوك والمصارف

أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الإثنين، تمديد إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت للبنوك والمصارف. وأرجعت «ساما» قرار التمديد إلى أنه يأتي لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري «التمويل المدعوم» لمدة عام.

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