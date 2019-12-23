محلل سياسي: الحكم في مقتل خاشقجي قطع الطريق أمام تسييسها من قبل تركيا

أكد المحلل السياسي مبارك العاتي اليوم الإثنين، أن المملكة نجحت في إنهاء ملف قضية خاشقجي في وقت قياسي وقطعت الطريق أمام الدول المغرضة مثل تركيا التي أرادت الإضرار بالمملكة.

وقال العاتي في مقابلة مع قناة «الإخبارية»، إن السعودية نجحت في أخذ زمام المبادرة في التحقيق بقضية خاشفجي منذ بدايتها، وقطعت الطرق أمام كل من أراد تسييس تلك القضية.

وأضاف العاتي أنه على الرغم من محاولة الإضرار الإعلامي الذي مارسته القوى المغرضة للمملكة؛ لكن السعودية تمكنت في تحجيم القضية ووضعها في سياقها العدلي وقطع الطرق أمام وسائل الإعلام المعادية.

وتابع العاتي قائلا إن القضية كان يراد تسييسها من قبل تركيا ومن بقية الدول المارقة عن الوفاق الإسلامي والدولي؛ لكن المملكة تمكنت من وضعها في سياقها الإجرائي العدلي وتحقيقات النيابة وتحويلها لقضاء المملكة ليقول كلمته.

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وقال العاتي: «اليوم المملكة تنهي القضية في وقت قياسي وبشكل قوي وشفاف، ومن خلال نظام عدلي مستقل ومستمد من الشريعة الإسلامية».

وأعلنت النيابة العامة اليوم، أنها استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي التي شملت (31) شخصًا. موضحة أنه تم إيقاف 21 شخصًا منهم، واستجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم.

وأشارت إلى أنه جرى سجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عامًا.

وتابعت أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكامًا بحق 11 مدعى عليهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تقضي بقتل 5 من المدعى عليهم قصاصًا.