العنزي رئيسًا لـ«بلدي الخرج» والعتيبي نائبًا له

أجرى المجلس البلدي بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، اليوم الإثنين، انتخاباته؛ لاختيار الرئيس ونائبه للفترة الثالثة التي أقرتها موافقة مجلس الوزراء على تمديد الولاية الثالثة للمجلس.

وجرت عملية اختيار الرئيس ونائبه، عن طريق الاقتراع السري المباشر، في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم.

وأسفرت عملية الاقتراع عن اختيار الدكتور مصلح بن عبيد العنزي رئيسًا للمجلس البلدي، واختيار فهد بن عبدالله العتيبي ليكون نائبًا للرئيس.

بدورهما، قدم رئيس المجلس ونائبه شكرهما وتقديرهما لأعضاء المجلس على ثقتهم، سائلين الله أن يعينهما على هذه المسؤولية والعمل على كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق على استمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين، بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين.