استياء كبير بسبب تأخُّر «الغذاء والدواء» في إعلان نتائج فحص الدخان الجديد

أدى تأخر الهيئة العامة للغذاء والدواء، في إعلان نتائج فحص مكونات الدخان الجديد، عن استياء كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل عدم وجود توضيح رسمي حول أسباب التأخير.

وأثار الدخان الجديد، أزمة، بسبب تغيُّر طعمه، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أنه مضاف إليه نشارة خشبية أو مواد محظورة، نفت إحدى أبرز شركات تصنيع السجائر في العالم، صحة ما يُثار.

«الغذاء والدواء» تقر تغيُّر الطعم

تغير طعم الدخان الجديد، أكده الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، قائلًا إنه «بناء على رأي وشكاوى المستهلك.. نعم، طعم الدخان الجديد «تغيَّر»، ومن غيّر في مكونات التبغ هم شركات التبغ».

وتابع الجضعي، أن «تغيُّر نكهة جميع منتجات التبغ فجأة يعطي احتمال أن هناك عملًا مرتبًا بين شركات التبغ لأجل إفشال مشروع التغليف الجديد لعلب الدخان»، مشيرًا إلى أنه «لم يلاحظ اختلافًا بين مواصفات الدخان القديم والجديد؛ لكن هناك مكونات أخرى تضيفها الشركات لتغيير نكهة المنتج».

ونفى الجضعي اتهام هيئة الغذاء والدواء بأنها وراء كل ما يحدث للتبغ حتى يترك الناس التدخين، موضحًا أنَّ مسؤولية الهيئة تتضمن وضْع المواصفات للتبغ من خلال لائحة خارجية، وأنَّ عملها ليس التوعية.

وأدت أزمة الدخان الجديد، إلى رفع نسبة الإقبال على برامج وزارة الصحة لمكافحة التدخين إلى 700%.

وقال المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتور علي الوادعي: إنَّ 1039 عيادة متخصصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين في السعودية استقبلت أعدادًا كبيرة من الراغبين للإقلاع عن التدخين من الجنسين والجنسيات كافة، للاستفادة من العلاج المجاني.

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وتابع أنَّ نجران جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 709% تليها حفر الباطن بنسبة 267% وحائل 176% والقصيم بنسبة 175% والرياض بنسبة 110% ثم جدة بنسبة 75%.

وكانت وزارة الصحة نفت، في وقت سابق، صحة تحذير نُسِب إليها وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السجائر، مؤكدةً أنَّ جميع منتجات التبغ ضارة بالصحة.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: «إنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تحذير عاجل من وزارة الصحة». وتؤكد الوزارة أن منتجات التبغ كافةً مضرة بالصحة، وللإقلاع عن التدخين الحجز في أقرب عيادة للإقلاع بالاتصال على الرقم (937).

الشركات ترد

من جانبها، ردت شركة «فيليب موريس» والتي تعد من أبرز شركات تصنيع السجائر في العالم، على الضجة المثارة بمواقع التواصل والشكوى من تغيُّر الدخان، مؤكدة عدم صحة ذلك.

وذكرت الشركة في بيان لها بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، أن جميع سجائرها الموزعة في السعودية، يتم تصنيعها في مصانعها في ألمانيا وبولندا وتشمل الماركات التالية «مارلبورو – بارليمانت».

وأكدت الشركة أنه لم يطرأ أي تغيير على المكونات وعمليات التصنيع ولا على نكهة وجودة التبغ المستخدم في منتجاتها بالسوق السعودية، سواء قبل او بعد تطبيق اللائحة التنظيمية للتغليف العادي المطبقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.