شرطة حائل تضبط مواطنين بحوزتهما 200 ألف ريال مزيفة

أعلنت شرطة منطقة حائل، اليوم الإثنين، ضبط مواطنين بحوزتهما 200 ألف ريال نقدية مزيفة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر وذلك بعد توافر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة؛ حيث تم الضبط معهم مبلغ (200000) ريال نقدية مزيفة.
وأكد متحدث شرطة حائل، أنه جرى إيقافهما واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهما .
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