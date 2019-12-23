النيابة: ممثلون عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات مقتل خاشقجي

قالت النيابة العامة، إن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأوضحت النيابة العامة، في مؤتمر صحفي اليوم، أنها استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت (31) شخصاً، حيث تم إيقاف (21) شخصاً منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم.

وأشارت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.