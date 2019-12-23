شرطة حائل تضبط مواطنين لحيازتهما مبالغ نقدية مزيفة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة، حيث ضبط معهما مبلغ نقدي مزيف قدره 200000 ريال، حيث جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.



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