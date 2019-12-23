إعادة هيكلة تربية جامعة فيصل

أعلن عميد كلية التربية في جامعة الملك فيصل سميحان الرشيدي، موافقة وزارة التعليم على إعادة هيكلة كلية التربية بالجامعة، موضحاً أن الكلية ستشتمل على 5 أقسام بعد أن كانت 10 لتكون على النحو التالي: قسم التربية وعلم النفس، وقسم رياض الأطفال، وقسم التربية الخاصة، وقسم المناهج وطرق التدريس، وقسم القيادة التربوية، وتضمنت الهيكلة الجديدة: دمج قسم «تقنيات التعليم» مع قسم المناهج وطرق التدريس تحت مسمى «قسم المناهج وطرق التدريس». وإيقاف القبول بقسم «الاقتصاد المنزلي»، وتوزيع منسوبيه على أقسام الكلية. ونقل قسم «الدراسات القرآنية» بكلية التربية كبرنامج تعليمي إلى كلية الآداب، ودمجه بقسم «الدراسات الإسلامية» بكلية الآداب. وتغيير مسمى قسم «الإدارة التعليمية» إلى قسم «القيادة التربوية». وأكد الرشيدي، أن الكلية مستمرة في إقامة واستحداث برامج نوعية للدراسات العليا تلبية للاحتياج الكبير لهذه البرامج، ولما تزخر به الكلية من خبرات وإمكانات علمية. وتتمثل إيجابيات وأهداف إعادة الهيكلة في تمثل خطوة تطويرية جادة. وستسهم في زيادة فعالية، وأداء وإنتاجية الكلية. إضافة إلى أنها ثمرة لجهود مراجعة الإستراتيجيات والخطط لتتوافق مع متطلبات سوق العمل. وتسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 إلى جانب تحقيق الجدوى المأمولة لدور الكلية في محيطها المجتمعي، واعتمادها المعايير العالمية وفقاً لتطلعات الرؤية الطموحة للمملكة.



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