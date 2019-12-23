السعودية اليوم / مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة تسيطر على حريق اندلع في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية



المدينة المنورة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم من السيطرة على حريق اندلع في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العميد خالد مبارك الجهني، أن عمليات الدفاع المدني فور تلقيها بلاغاً باندلاع الحريق توجهت للموقع، حيث أتضح أن الحريق اندلع في أثاث إحدى غرف الدور الثالث بالفندق نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين، مشيراً إلى أنه تمت عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون ‏إصابات - ولله الحمد - ، واستكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.

وبّين أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تهيب بالمواطنين والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات السلامة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة خاصة في هذه الأيام داخل المنازل أو الفنادق ودور الايواء وعدم تركها تعمل وقت النوم، متمنية السلامة للجميع.

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16:46ت م

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