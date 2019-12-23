السعودية اليوم / الدكتور الزياني يستقبل أمين السعودية اليوم مجلس التعاون المكلف



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم ، معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام المعين لمجلس التعاون.

وقد رحب الدكتور عبداللطيف الزياني بمعالي الدكتور نايف فلاح الحجرف , وهنأه بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، يحفظهم الله، بتعيينه في منصب الأمين العام لمجلس التعاون، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.

وأشاد الأمين العام بالجهود المخلصة التي يبذلها منسوبوا الأمانة العامة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون، منوهًا بما لمسه منهم من كفاءة وقدرات وتعاون بناء أسهم في تطوير الأداء وتحقيق العديد من الانجازات التكاملية وصولا الى الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

من جانبه أعرب الدكتور نايف الحجرف عن شكره وتقديره للدكتور عبداللطيف الزياني على حفاوة الاستقبال والترحاب، معربًا عن فخره واعتزازه بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، رعاهم الله، لتعيينه في هذا المنصب الرفيع أمينًا عامًا لمجلس التعاون، هذه المنظومة الاقليمية المهمة التي تجسد الروابط الوثيقة التي تجمع بين دول المجلس ومواطنيها الكرام.

وأوضح الدكتور نايف الحجرف بأنه سوف يعمل، بالتعاون مع كافة قيادات ومنسوبي الأمانة العامة على مواصلة الجهود المخلصة والدور البناء الذي تقوم به الأمانة العامة في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدًا أن تكاتف الجهود وتوحيدها من شأنه أن يلبي طموحات قادة دول المجلس، رعاهم الله، وتحقيق رؤيتهم المستقبلية لمسيرة التعاون الخليجي.

وقد نظمت الأمانة العامة بهذه المناسبة لقاء بين الأمين العام المعين والقيادة التنفيذية من أمناء مساعدين ورؤساء قطاعات ومدراء العموم، تم خلاله تبادل الأحاديث الودية حول المهام والواجبات التي تتولى القيام بها خدمة للعمل الخليجي المشترك.

وقدم خلال اللقاء عرضًا مرئيًا تعريفيًا تناول مسيرة التعاون الخليجي المشترك والأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تسعى الأمانة العامة الى تحقيقها، والتحديات المحلية والاقليمية والدولية التي تواجه مسيرة العمل الخليجي، وآليات العمل المشترك، والمهام الموكلة الى المجالس واللجان الوزارية المختصة، والهيئات والمكاتب والمراكز التي تعمل تحت مظلة مجلس التعاون.

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16:30ت م

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