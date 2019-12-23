السعودية اليوم / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

عقد مجلس الشورى جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة اليوم الأثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , بحضور معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان .

وفي بداية الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الشورى بحضور معالي وزير الخدمة المدنية جلسة المجلس اليوم , لتقديم عرض عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة 2030 .

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المملكة اهتمت أعزها الله منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - يرحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بكل ما يتعلق بشؤون المواطنين واحتياجاتهم بشكل عام وموظفي القطاع الحكومي بشكل خاص .

وأعرب معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ عن أمله في أن يسهم حضور معالي وزير الخدمة المدنية لمجلس الشورى في تعزيز العلاقة بين المجلس والوزارة بما يخدم قطاع الخدمة المدنية , ويسهم في الارتقاء بالأداء وإيجاد بيئة نظامية تشريعية لهذا القطاع المهم تواكب تطلعات ولاة الأمر ويحقق توجيهاتهم في تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 .

بعد ذلك تحدث معالي وزير الخدمة المدنية , حيث أعرب عن شكره وامتنانه لإتاحة الفرصة لحضور جلسة مجلس الشورى لاطلاع المجلس على رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة .

ثم قدم معاليه عرضاً عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة (2030) .

وأكّد الأستاذ سليمان الحمدان في عرضه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك - رعاه الله - إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة هيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، على نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة العربية

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن تطوير الإجراءات وتسريعها على نحو يضاهي الممارسات الإدارية العالمية الحديثة ويعالج كل ما يعيق فاعليتها ، يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي قامت على ركائز تعتمد على ثلاثة محاور، "مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح , لافتاً إلى أن الجميع يستلهم الحافز الكبير والدافع القوي لعملية التغيير من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه قدرة القطاع الحكومي بما يمتلك من قدرات وإمكانات بشرية ومادية على المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة ، وهو ما كان لزاماً على الوزارة في تبسيط الإجراءات المطولة ، والعمل على أتمتتها ، عبر برامجٍ فاعلةٍ في التحول الرقمي .

وأشار معاليه إلى خارطة طريق الوزارة وما سيكون عليه عملها ، ودورها المستقبلي، الذي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة دوراً استراتيجياً يتمثل في "الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة".

وأشاد الأستاذ سليمان الحمدان بالدور التشريعي الذي يساهم به مجلس الشورى في إقرار وتعديل العديد من الأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية , والتي تهدف في مجملها إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وتحسين مستوى إدارة الأداء.

بعد ذلك أجاب معالي وزير الخدمة المدنية خلال الجلسة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة (2030) , حيث أوضح معاليه في رده على أسئلة الأعضاء أن وزارة الخدمة المدنية لديها الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص , كاشفاً أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على دمج اكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوزاً للعديد من السلبيات .

وقال معالي الأستاذ الحمدان أن وزارة الخدمة المدنية أنهت العمل في لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخراً ، وتعمل حالياً على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئات التخصصات الصحية .

وحول التجمد الوظيفي وفترات الترقية أشار معاليه إلى أن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت ، مبيناً أن الوزارة لا تحصرها بمرتين خلال العام .

وأكد معاليه أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي , مشيراً إلى أن ذوو الإعاقة يحظون بعناية خاصة لدى وزارة الخدمة المدنية وأن الفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع ، والوزارة تعمل على ذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

// انتهى //

16:09ت م

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الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسعقد مجلس الشورى جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة اليوم الأثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ , بحضور معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان .وفي بداية الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الشورى بحضور معالي وزير الخدمة المدنية جلسة المجلس اليوم , لتقديم عرض عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة 2030 .وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المملكة اهتمت أعزها الله منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - يرحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - بكل ما يتعلق بشؤون المواطنين واحتياجاتهم بشكل عام وموظفي القطاع الحكومي بشكل خاص .وأعرب معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ عن أمله في أن يسهم حضور معالي وزير الخدمة المدنية لمجلس الشورى في تعزيز العلاقة بين المجلس والوزارة بما يخدم قطاع الخدمة المدنية , ويسهم في الارتقاء بالأداء وإيجاد بيئة نظامية تشريعية لهذا القطاع المهم تواكب تطلعات ولاة الأمر ويحقق توجيهاتهم في تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 .بعد ذلك تحدث معالي وزير الخدمة المدنية , حيث أعرب عن شكره وامتنانه لإتاحة الفرصة لحضور جلسة مجلس الشورى لاطلاع المجلس على رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة .ثم قدم معاليه عرضاً عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة (2030) .وأكّد الأستاذ سليمان الحمدان في عرضه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك - رعاه الله - إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة هيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، على نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة العربية السعودية ، ليشكل بذلك معالم رؤية المستقبل ويبعث برسالة واضحة، أن وقت التغيير والتطوير في منهج وطريقة الإدارة الحكومية قد حان .وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن تطوير الإجراءات وتسريعها على نحو يضاهي الممارسات الإدارية العالمية الحديثة ويعالج كل ما يعيق فاعليتها ، يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي قامت على ركائز تعتمد على ثلاثة محاور، "مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح , لافتاً إلى أن الجميع يستلهم الحافز الكبير والدافع القوي لعملية التغيير من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظه الله- ومتابعته الدقيقة والمستمرة .وأكد معاليه قدرة القطاع الحكومي بما يمتلك من قدرات وإمكانات بشرية ومادية على المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة ، وهو ما كان لزاماً على الوزارة في تبسيط الإجراءات المطولة ، والعمل على أتمتتها ، عبر برامجٍ فاعلةٍ في التحول الرقمي .وأشار معاليه إلى خارطة طريق الوزارة وما سيكون عليه عملها ، ودورها المستقبلي، الذي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة دوراً استراتيجياً يتمثل في "الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة".وأشاد الأستاذ سليمان الحمدان بالدور التشريعي الذي يساهم به مجلس الشورى في إقرار وتعديل العديد من الأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية , والتي تهدف في مجملها إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وتحسين مستوى إدارة الأداء.بعد ذلك أجاب معالي وزير الخدمة المدنية خلال الجلسة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة (2030) , حيث أوضح معاليه في رده على أسئلة الأعضاء أن وزارة الخدمة المدنية لديها الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص , كاشفاً أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على دمج اكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوزاً للعديد من السلبيات .وقال معالي الأستاذ الحمدان أن وزارة الخدمة المدنية أنهت العمل في لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخراً ، وتعمل حالياً على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئات التخصصات الصحية .وحول التجمد الوظيفي وفترات الترقية أشار معاليه إلى أن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت ، مبيناً أن الوزارة لا تحصرها بمرتين خلال العام .وأكد معاليه أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي , مشيراً إلى أن ذوو الإعاقة يحظون بعناية خاصة لدى وزارة الخدمة المدنية وأن الفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع ، والوزارة تعمل على ذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .// انتهى //16:09ت م0160

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