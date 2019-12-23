السعودية اليوم / العواد يبحث التعاون في مجال حقوق الإنسان مع وكيل وزارة الخارجية الفلبينية



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

بحث معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, مع وكيل وزارة الخارجية الفلبينية سارة لوؤي اريولا أوجه التعاون المشترك بين المملكة والفلبين، خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز معاليه خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الفلبينية في مكتبه اليوم جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

16:04ت م

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الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسبحث معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد, مع وكيل وزارة الخارجية الفلبينية سارة لوؤي اريولا أوجه التعاون المشترك بين المملكة والفلبين، خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.وأبرز معاليه خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الفلبينية في مكتبه اليوم جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ـ حفظهما الله ـ ، في دعم حقوق الإنسان، مشيراً للتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات التي تقوم بها لتحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.// انتهى //16:04ت م0157

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