السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يرأس الجلسة الثالثة لمجلس الجامعة للعام الحالي



الباحة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

رأس معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الثالثة للعام الحالي، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات المكلف الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعمداء العمادات المساندة،وذلك بقاعة المجلس بإدارة الجامعة في المدينة الجامعية بمحافظة العقيق.

وفي بداية الاجتماع رحب مدير جامعة الباحة بالحضور الكريم، ثم بدأ المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور غانم بن محمد الغامدي أنّ المجلس ناقش في اجتماعه العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، وأصدر حيالها بعض القرارات؛ ومنها ترقية أعضاء هيئة تدريس إلى مراتب أعلى, وتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس على رتبة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى تعيين عدد من المعيدين على رتبة محاضر، وموافقة المجلس تمديد ابتعاث عدد من المحاضرين والمعيدين، كما وافق المجلس على إجازة تفرغ علمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، متخذًا المجلس قرارات في عدد من المواضيع ذات العلاقة. //انتهى//

15:58ت م

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