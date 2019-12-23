السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية أثيوبيا لدى المملكة



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية أثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم.

وبحث الجانبان مستجدات المشاريع الصحية والغذائية التي ينفذها المركز في أثيوبيا وسبل تعزيزها.

وأثنى السفير عبدالعزيز آدم على الأعمال التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المنكوبة كافة، معبرًا عن شكره وتقديره لما قدمته المملكة عبر المركز من مساعدات لإثيوبيا التي عكست عمق العلاقات بين البلدين.

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15:54ت م

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