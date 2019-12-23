السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يلتقي مدير إدارة خدمات المياه بالمنطقة



بريدة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة ، وموجز عن مشاريع المياه والصرف الصحي بمدن ومحافظات المنطقة ، في ظل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، كما اطلع سموه على آخر استعدادات المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة لإطلاق خدمة المياه بمركز أبانات ، ومشروع واحة بريدة الخضراء لاستزراع مئات الآلاف من الأشجار وذلك بالاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً ، وكذلك شرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز ، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة القصيم من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه ، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من إمكانيات غير محدودة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم.

من جهته, أعرب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله والاستماع لتوجيهاته ، منوهاً بدعم سموه المستمر لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمنطقة ، وحرصه الدائم على أهمية تقديم أفضل الخدمات لمواطني المنطقة ، مؤكداً أن ذلك حافزاً له هو ومنسوبي إدارة المياه بالمنطقة لمضاعفة الجهود والعطاء ، حيث أسهمت هذه التوجيهات ولله الحمد في تحقيق العديد من المنجزات ، وتسريع عمل عدد من المشروعات الخدمية بمنطقة القصيم.

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15:48ت م

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