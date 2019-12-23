

بريدة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب منطقة القصيم، في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, اليوم، محافظ رياض الخبراء فهد السلطان، ورئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم برياض الخبراء الشيخ عبدالله المحيسن, وأمين مجلس شباب المنطقة دهش الدهش, ورئيس لجنة شباب محافظة رياض الخبراء محمد الدواس وأعضاء اللجنة، الذين قدموا للسلام على سموه وإطلاعه على أعمال اللجنة، ومبادراتها لعام 1440هـ.

وقدم محافظ رياض الخبراء لسمو أمير القصيم التقرير السنوي للجنة، وأنشطتها الهادفة إلى مواكبة تطلع شباب وشابات المحافظة في عدة مجالات، ودمجهم في أعمال التنمية والتطوير الذي تحتاجه المحافظة ويلبي احتياجات الشباب والشابات.

واطلع سموه على مبادرة لمسة وفاء والتي تهتم بزيارة كبار السن والاطمئنان عليهم بالمحافظة وكافة المراكز المرتبطة بها, مبيناً على أن دعم وتشجيع سموه على الاستمرارية عامل مهم في تحفيزهم ونجاحهم.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجميع, مشيداً بما رآه من أعمال وجهود, مبيناً على أن ما رآه من انجاز ما هو الا نتيجة جهود جماعية بين اللجنة وكافة القطاعات الحكومية بالمحافظة, مثنياً على مبادرة اللجنة "لمسة وفاء" والتي تهتم بزيارة كبار السن والاطمئنان عليهم.

وأكد سموه أهمية دور الشباب كونهم عماد الوطن ومستقبله، وإشراكهم في جميع الجوانب التنموية، متمنياً سموه لهم دوام التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف التي من أجلها أوجدت مثل تلك اللجان.

// انتهى //

15:46ت م

0144





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يتسلّم التقرير السنوي للجنة شباب رياض الخبراء ويكرم الداعمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.