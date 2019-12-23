شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي ينقذ طفل اخترق رأسه شاحن جوال والان نبدء بالتفاصيل
تعامل مستشفى الملك عبدالله في بيشة بنجاح مع حالة خطيرة وهي سقوط طفل يبلغ من العمر سنة برأس شاحن للجوال مما أدى إلى اختراق الشاحن لعظم الجمجمة.
وقام فريق طبي بإجراء عملية مستعجلة، وبحمد الله تمت بنجاح, حيث جرى استخراج الشاحن وإصلاح تلف أغشية الدماغ وإصلاح كسر الجمجمة والطفل الآن بكامل وعيه ولا يعاني من أي قصور حركي أو أي مضاعفات.
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