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سفارة المملكة بلبنان : الركف ليس مسؤولًا رسميًا
أكدت أن آراءه لا تمثل موقف المملكة
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أوضحت السفارة السعودية لدى لبنان أن المدعو فهد الركف والذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة (إل بي سي) اللبنانية في يوم الأحد الموافق 2019/12/22م وقدم نفسه على أنه مختص بالملف اللبناني ووصفته وسائل إعلامية بأنه مسؤول حكومي لا يحمل أي صفة رسمية، وآراؤه تمثله شخصيًا ولا تعكس موقف المملكة.
وأهابت السفارة بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية والتثبت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التليفزيونية.
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