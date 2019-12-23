شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 35.60 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-23 سهم أرامكو يغلق عند 35.60 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض استعاد سهم أرامكو قوته ليغلق اليوم مرتفعًا بعد 4 جلسات شهد فيها تراجعًا. Advertisements وأنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم عند 35.60 ريال حيث تم التداول عليه عند الفتح على سعر 35.30 ريال ليكسب 0.30 ريال أو ما يعادل 0.85%. وتم تداول 29,006,686 سهمًا بقيمة 1,029,592,441.55 ريال تقاسمتها 21,913 صفقة.

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