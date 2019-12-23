السعودية | وزارة الثقافة تُطلق شعار معرض الرياض الدولي للكتاب 2020م

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تُطلق شعار معرض الرياض الدولي للكتاب 2020م والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:16 مساءً, 23 ديسمبر 2019 م
أطلقت وزارة الثقافة شعاراً خاصاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2020م، حيث حرصت أن يكون معبرًا عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه.
وتضمّن الشعار تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، مُزجت هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.
وبدأت وزارة الثقافة تحضيراتها للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب, حيث تعد الدورة الأولى التي ستشرف فيها الوزارة على المعرض.
يُذكر أن المعرض سيقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وقد صممت الوزارة برنامجاً ثقافياً متنوعاً يترجم الحراك الثقافي الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات الإبداعية.
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