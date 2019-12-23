شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطنين بحيازتهم 200 ألف ريال مزيف بحائل والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت - بفضل الله تعالى - عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة حيث تم الضبط معهم مبلغ ( 200000 ) ريال نقدي مزيف. وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .

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