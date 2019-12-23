شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عضو «كبار العلماء» يزور المرابطين بالحد الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري زيارة لقوات وزارة الحرس الوطني المشاركة بالحد الجنوبي في نجران. وألقى كلمة حث فيها المرابطين على تقوى الله والصبر والثبات لما في ذلك من أجر وثواب عظيم.

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