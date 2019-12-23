شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تندد استهداف فندق في الصومال والان نبدء بالتفاصيل
نددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس، واستهدف فندقا في مدينة جالكعيو بإقليم مدج في الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين من الأبرياء.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه لأسر الضحايا وللصومال حكومةً وشعباً، متمنياً عاجل الشفاء للمصابين.
وجدّد الدكتور العثيمين إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في مكافحته.
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