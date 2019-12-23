شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في بيروت: «الركف» لا يحمل صفة رسمية ولا يمثل المملكة والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت سفارة المملكة في لبنان أن المدعو فهد الركف، الذي استضافته قناة LBC اللبنانية، وقدم نفسه كمختص في الملف اللبناني، ووصفته وسائل إعلاميه بأنه مسؤول حكومي، هو في الحقيقة شخص لا يحمل أي صفة رسمية، وآرائه تمثله شخصياً ولا تعكس موقف المملكة.
وتهيب السفارة بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية والتثيت عند تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية.
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