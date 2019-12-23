شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمدان» أمام «الشورى»: ارتفاع نسبة السعوديات في وظائف الحكومة إلى 40.3% والان نبدء بالتفاصيل

• ذوو الإعاقة يحظون بعناية خاصة والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع

• للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت ولا نحصرها بمرتين خلال العام

• لدينا رغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص

• أنهينا العمل على لائحة الوظائف التعليمية ونعمل على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية

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أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، خلال جلسة مجلس الشورى، اليوم، ارتفاع نسبة السعوديات في وظائف الحكومة إلى 40.3% ، كما تم تحقيق مستهدف عام 2020 في تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37% من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في الخدمة المدنية، وتعمل الوزارة على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي.

وأضاف : خادم الحرمين الشريفين استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة تطوير وهيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها.

وأوضح خلال رده على عدد من أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشورى، إن عمل الوزارة ودورها المستقبلي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة استراتيجيا يتمثل في الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة.

وأكد إن ذوي الإعاقة يحظون بعناية خاصة والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مضيفاً أنه للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، ولا نحصرها بمرتين خلال العام، كما أن هناك رغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص.

وتابع : أنهينا العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخراً، ونعمل على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية.