شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة دولة العدل.. الأحكام القضائية أحبطت مساعي المتاجرة بدم خاشقجي والان نبدء بالتفاصيل

• الأحكام أثبتت أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات

• المملكة لا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون

جاءت الأحكام القضائية الصادرة اليوم ضد المدانين في قضية المواطن جمال خاشقجي، لتؤكد أن المملكة هي دولة العدل، ولا يوجد لديها ما تخفيه، والجميع سواسية أمام القانون، كما أن تلك الأحكام أحبطت بشكل قاطع، مساعي المتاجرة بدم المواطن السعودي جمال خاشقجي، بعد أن حاول كثير من الأطراف الإقليمية والدولية استغلالها للإساءة إلى المملكة ودورها المحوري في المنطقة.

Advertisements

وقال مراقبون أن إرسال "١٣ انابة قضائية" إلى تركيا لطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية، وعدم ورود سوى إنابة قضائية واحدة فقط حتى صدور الأحكام، يثبت أن الجهات العدلية السعودية قامت بأقصى مايمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام.

وأكدوا أن صدور الأحكام ضد المدانين كشف زيف محاولات تسييس القضية والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية، كما أن صدور الأحكام القضائية يؤكد أن الجريمة وقعت من قبل أفراد استغلوا مواقعهم الوظيفية ولم يلتزموا بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة في تطبيق العدالة على الجناة سعياً لعدم تكرار ذلك، وبالتالي فإن المملكة لا تتوانى عن تطبيق أحكامه على الجميع الذين هم سواسية في ظل النظام والقانون.

وأوضحوا أن حضور سفراء الدول الكبرى لجلسات المحاكمة ومنظمات حقوقية سعودية وأبناء المجني عليه جزء من الشفافية التي تتبعها السلطات القضائية السعودية منذ اليوم الأول، كما أن أحكام البراءة التي أصدرتها المحكمة المختصة لعدد من المشمولة أسمائهم بالقضية جاءت بعد ثبوت عدم وجود أي دليل يدينهم، سواء باعترافات المتهمين المدانين أو عدم ورود أي براهين تثبت تورطهم كما زعمت أطراف خارجية.