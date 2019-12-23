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2019-12-23 ساما: تمديد دوام السبت بالبنوك للتقديم على القرض العقاري متابعات الخليج 365 - الرياض قررت مؤسسة النقد تمديد إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت للبنوك والمصارف لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري، التمويل المدعوم لمدة عام.

وكانت ساما ألزمت البنوك المحلية في وقت سابق بدوام عمل إضافي، خلال أيام السبت من كل أسبوع لمدة عام كامل، اعتبارًا من شهر يناير الماضي، وذلك لخدمة مستفيدي الصندوق العقاري ووزارة الإسكان وتسهيل إجراءاتهم في الحصول على برنامج القرض العقاري، الذي توليه الجهات المعنية كل اهتمامها من أجل إيجاد السكن للمتقدمين كافة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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