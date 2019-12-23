فيديو .. كيف تفاعل الصحفيون الإيطاليون مع الأذان بملعب الجامعة ؟

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - محمد سمعه

رصد مقطع فيديو متداول رد فعل الصحفيين الإيطاليين، وذلك عند سماعهم لـ أذان العشاء خلال تواجدهم في المدرجات المخصصة لهم بـ ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لمتابعة مباراة السوبر الإيطالي التي أُقيمت بالأمس بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو.

وأظهر الفيديو قيام الصحفيين الإيطاليين بتصوير كامل الحضور في مدرجات الملعب مع الاستماع إلى الأذان.

وكانت مباراة يوفنتوس ولاتسيو انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف، ليحصد لقب السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه.

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وبدأت مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو، بشكل سريع، ونجح النجم لويس ألبيرتو في هز شباك اليوفي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 16.

وضغط اليوفي بقوة بحثًا عن هدف التعادل، وأطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو تسديدة صاروخية في الدقيقة 22، ولكنها ذهبت بعيدًا، ومرت تسديدة باولو ديبالا بجوار القائم عند الدقيقة 30 من أحداث مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم.

وتمكن الأرجنتيني ديبالا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45، بعد متابعته لتسديدة رونالدو التي صدها حارس المرمى، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الفريقان بحثًا عن تسديد هدف جديد، وكاد ديبالا أن يهز الشباك بعد اختراق من رونالدو، إلا أن تسديدته خرجت بعيدًا، وأطلق البرتغالي كريستيانو تسديدة قوية عند الدقيقة 70، ولكنها مرت بجوار القائم.

واستغل النجم لوليتش عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72، ليحولها إلى هدف في شباك اليوفي، قبل أن يُسجل كاتاردي هدفًا قاتلًا في الدقيقة 94، لتنتهي مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بهزيمة اليوفي بثلاثية.

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