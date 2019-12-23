النائب العام يصدر بيانا بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صدر عن النائب العام اليوم البيان التالي:

(بيان من النائب العام بتاريخ 26 / 4 / 1441هـ)

إلحاقا للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018، وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018، وتاريخ 7 / 3 / 1440هـ الموافق 15 / 11 / 2018، وتاريخ 27 / 4 / 1440هـ الموافق 3 / 1 / 2019، بشأن قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي ـ رحمه الله ـ.

عليه فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصا، حيث تم إيقاف 21 شخصا منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:

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أولا: توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.

ثانيا: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بما يلي:

أ ـ قتل 5 من المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).

ب ـ سجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما.

ج ـ ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.

ثالثا: حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص، والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، كما توضح النيابة العامة أنها سوف تدرس الحكم وتنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق.