مطار الملك فهد الدولي يعلن بدء تشغيل شركات طيران جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة مطارات الدمام (داكو) عن بدء تشغيل شركتي طيران جديدة في مطار الملك فهد الدولي، وهما شركة طيران الجزيرة الكويتية التي بدأت بتسيير رحلات مباشرة إلى الكويت، و شركة جو أير (Go Air) الهندية التي تنطلق رحلاتها المباشرة إلى مدينة كنور بالهند.

واستقبل مطار الملك فهد الدولي أولى رحلات الشركتين الخميس الماضي، حيث تم الترحيب بالرحلتين من خلال استقبال الطائرات بالقوس المائي حسب العرف الدولي في صناعة الطيران.

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وكان في استقبال الرحلة عدد من منسوبي شركة مطارات الدمام وممثلو الشركتين، فيما تمت إقامة حفل خاص لكل شركة بمناسبة رحلاتهم الافتتاحية بالمطار بحضور مختلف المسؤولين من جميع القطاعات بالمطار.

ورحب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، بالشركتين وبدء عملياتهما التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي، مشيرا إلى أهمية الوجهات التي سوف يتم تشغيلها، حيث تعد الوجهة الجديدة المتمثلة في مدينة "كنور" إضافة متميزة لتنضم إلى قائمة الوجهات التي تربط المسافرين بالجمهورية الهندية، من خلال شركة جو أير (Go Air) التي اختارت بأن يكون مطار الملك فهد الدولي أولى محطاتها في السعودية. بالإضافة إلى أن تشغيل رحلات طيران الجزيرة إلى دولة الكويت يأتي نتيجة للطلب المتزايد على هذه الوجهة من قبل المسافرين، بجانب إمكانية الحجز إلى وجهات عدة أخرى على متن طيران الجزيرة عن طريق رحلات المواصلة.

وأضاف أن شركة مطارات الدمام (داكو) استقطبت 5 شركات طيران جديدة خلال 2019، مؤكدا استمرار الشركة في استحداث وجهات جديدة لخدمة أهالي المنطقة الشرقية والمقيمين ضمن خطط استراتيجية لتنمية الحركة الجوية وتطوير تجربة المسافر بمطار الملك فهد الدولي.

يذكر أن الشركتين جو (Go Air) وطيران الجزيرة بدأتا بتشغيل رحلات مباشرة بمعدل 3 رحلات أسبوعيا بواسطة كل منهما، ابتداء من 19 ديسمبر 2019.