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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في إندونيسيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ اليوم، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا بامبانغ سوساتيو، يرافقه عدد من نواب الرئيس وأعضاء المجلس.

وتم خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة آفاق التعاون والتنسيق البرلماني بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى السعودية أغوس مفتوح أبي جبريل.


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