السعودية | قضية خاشقجي.. لهذا أفرج عن القنصل السعودي محمد العتيبي

شكرا لقرائتكم قضية خاشقجي.. لهذا أفرج عن القنصل السعودي محمد العتيبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت النيابة السعودية في مؤتمر صحافي، الاثنين، أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي في إسطنبول، حيث تم قتل الصحافي، جمال خاشقجي، محمد العتيبي.

وأوضحت النيابة أن الإفراج عن العتيبي أتى بعد أن أثبتت التحقيقات عدم تورطه، وبعد أن ثبت تواجده خارج القنصلية عند اقتراف الجريمة في مطلع أكتوبر 2018 في إسطنبول.

إلى ذلك، أصدرت النيابة أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل خاشقجي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد العسيري، وعدم توجيه اتهام للمستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني.

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وقالت إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

القنصلية السعودية في اسطنبول

يذكر أن النائب العام السعودي، كان قد طالب في نوفمبر من العام الماضي بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً بهم في قضية مقتل خاشقجي. وقال في حينه إن خاشقجي قُتل بعد شجار، وتمَّ حقنه بمادة مخدرة قتلته، وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.

وأضاف أن الإعلامي السعودي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.

كما أكدت النيابة العامة أن قائد فريق التفاوض لإعادة خاشقجي للمملكة، هو مَنْ اتخذ قراراً بقتل جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.