السعودية | السعودية: توجه للسماح لموظفي الدولة بالعمل في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم السعودية: توجه للسماح لموظفي الدولة بالعمل في القطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، أن "للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت، ولا نحصرها بمرتين خلال العام".

وقال الوزير لدى تقديمه عرضاً أمام مجلس الشورى، اليوم الاثنين، عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة المقبلة في ضوء رؤية المملكة (2030)، إن لدى الوزار الرغبة في "السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص".

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وأفاد الوزير، بحسب ما نقله حساب مجلس الشورى السعودي على "تويتر"، بأن وزارة الخدمة المدنية "أنهت العمل على لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخراً، ونعمل على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية".

وأشار إلى "دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوز العديد من السلبيات"، إضافة إلى "العمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي".

وأكد أن "ذوي الاحتياجات الخاصة، يحظون بعناية خاصة والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع، ونعمل في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".