السعودية | عائلة خاشقجي حضرت.. 9 جلسات حققت بتورط المتهمين

شكرا لقرائتكم عائلة خاشقجي حضرت.. 9 جلسات حققت بتورط المتهمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت النيابة العامة في السعودية، الاثنين، أن عائلة الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، حضرت جلسات المحاكمة التي أجريت في القضية.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحافي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

كما لفت إلى أن ممثلين من تركيا، وعن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حضروا جلسات القضية. وأوضح أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي.

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وأصدرت النيابة السعودية أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص، وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد العسيري، بعد التحقيق معه إثر اتهامه، وعدم توجيه أي اتهام لسعود القحطاني. وقالت في مؤتمر صحافي، الاثنين، إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

صلاح خاشقجي

صلاح خاشقجي يرفض استغلال قضية والده

يذكر أن نجل الإعلامي، الذي قتل في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول، صلاح خاشقجي كان قد أكد أكثر من مرة أنه يرفض استغلال قضية والده للنيل من وطنه.

وفي أواخر سبتمبر 2019 أكد صلاح في تغريدة على حسابه على تويتر أن هناك من استغل قضية والده للنيل من وطنه وقيادته. وأضاف "أن هؤلاء هم خصوم الوطن وأعداؤه". وتابع قائلاً إن والده جمال لم يقبل في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما، منوّهاً إلى أنه بدوره لن يقبل أن تستغل ذكرى والده وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.

كما يشار إلى أن ابني الصحافي السعودي، صلاح وعبدالله، كانا قد شددا في مقابلة سابقة مع قناة "سي. إن. إن" الأميركية، على إيمانهما العميق بمصداقية التحقيقات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حيال وفاة والدهما.