بعد الفضيحة.. احلام تنفجر غضبا وتهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح هذا الخبر وإلا!

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عدن - ياسمين التهامي - رسميًا سعودة وزارة العمل عدد من المهن خلال اسبوعين وسيتضرر الآلآف المغتربين اليمنين (تفاصيل صادمة) أسد مفترس يلتهم امرأة حسناء أثناء ممارسة الرذيلة (شاهد)

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