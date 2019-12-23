شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : القيادة العسكرية العليا السعودية تعلن عن إجراء عسكري مهم وعاجل لمواجهة تهديدات هذه الدولة جواً وبراً وبحراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية الأحد عن إجراء عسكري مهم في ظل تصاعد التوتر مع إيران في منطقة الخليج.

وقال الفريق ركن عيد الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة: اتفقت الحكومة السعودية، مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

قد يهمك ايضاً:

مذيعة الجزيرة ”غادة عويس” تتعرض للتحرش والتنمر.. لن تصدق من هو الفاعل! (شاهد)

عصابة من ثلاثة لصوص حاولوا سرقة متجر مغترب يمني فرد عليهم بتصرف بطولي يفوق التوقعات (شاهد)



إنجي خوري تنشر مقطع فاضح .. تجردت من ملابسها وكشفت المستور تمامًا



عاجل : وفاة رئيس دولة عربية بنوبة قلبية قبل قليل .. شاهد من يكون؟



ورد للتو : القيادة العسكرية العليا السعودية تعلن عن اجراء عسكري مهم وعاجل لمواجهة تهديدات هذه الدولة جواً وبراً وبحراً



بعد الفضيحة.. احلام تنفجر غضبا وتهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح هذا الخبر وإلا!



شاهد بالفيديو : الشيخ ”المغامسي” يتفاجأ بمتصلة تحرجه وتبحث عن زوج بعد ان طالت عزوبيتها.. فكان رده مفاجئاً وغير متوقع؟

مفاجأة.. بنك صنعاء المركزي الخاضع للحوثي يكشف العدد الكلي للطلبات التي تلقاها خلال 4 أيام لاستبدال العملة الوطنية بعملة اليكترونية



لأول مرة.. والد عبدالعزيز الفغم يلتقي بالأمير محمد بن نايف وأحمد بن عبدالعزيز بعيدا عن بن سلمان.. مالذي حدث؟ (فيديو)



مدينة أوروبية تدفع 27 ألف دولار لمن ينتقل للسكن فيها مقابل شرط وحيد وبسيط للغاية (تعرف عليه)



بعد عام من القهر.. شاهد ماذا حدث اليوم لـ خطيبة جمال خاشقجي ”خديجة جنكيز” والسلطات السعودية تتبنى الحادثة رسميًا!



عاجل : مليشيا الحوثي تختطف خمس فتيات يمنيات من وسط العاصمة صنعاء وتلاحق أخريات.. لن صدق ماهو السبب؟؟



Advertisements

الحوثي يُصدر عُملة مالية جديدة ويفرض تداولها بصنعاء.. وهذه أولى كوارث القرار الخاص بالطبعة ”الشرعية” الصادرة من عدن..!

عاجل : استعدادات عسكرية ضخمة لقوات الشرعية لدخول عدن بعد حصولها على ضوء سعودي وفرار جماعي لمليشيا الانتقالي

مقتل طالب قطري بعد عراك عنيف مع شرطي أمريكي.. ومقطع فيديو يوثق اللحظات الكاملة لوقوع الحادثة (شاهد)

موقع سعودي يطرح ( 6 احتمالات) وراء أبواق ”الحوت الأزرق” التي انتشرت أصواتها المخيفة خلال الساعات الماضية..!

عاجل : قبيلة يمنية شرسة تعلن النكف القبلي وحشد آلالاف لقتال الحوثيين.. وتنشر قائمة سوداء بأسماء القيادات الحوثية المطلوبة

عاجل : أمير سعودي يرفع العلم القطري من وسط الرياض ويعلن عن توقيع اتفاقية عسكرية ضخمة بين السعودية وقطر

صادم : قائد لواء الملك عبدالعزيز مرابط في الحد الجنوبي يخرج عن صمته ويوجه رسائل تحذيرية للجنود.. ويكشف ما يعانونه في ساعات القتال (فيديو)

شاهد.. مقرب من الديوان الملكي السعودي يعلن اقتراب وفاة ”صاحب الجلالة” وأنه يعيش أيامه الأخيرة بين أسرته!..ماذا يحدث؟



جن جنون متابعيها.. علا الفارس تنشر صور في قمة الإثارة، برفقة أجمل مذيعات الجزيرة.. وتكشف عن ”ليلة ممتعة” ؟



مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ تفقد توازنها: عايشت هذا العار والعهر والفجور من يوم أول يوم ولدت فيه! (شاهد)

شاهد جلسة عتاب جمعت ابن زايد بـ”مستشاريه”: محمد بن سلمان خاننا وذهب للتصالح مع قطر بالرغم أننا قدمنا له مالم نقدمه لك!



وأضاف القيادي العسكري لقناة "العربية" أن طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

وأوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.

وتأتي هذه الخطوة مع تزايد حدة التوتر في الخليج ونشر الولايات المتحدة آلاف الجنود في المنطقة لمواجهة تهديدات إيران.

وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميًّا.

كما وقعت عدة هجمات في مايو/أيار، ويونيو/حزيران الماضيين، على سفن تجارية دولية، بما شمل ناقلات سعودية في الخليج، وألقت الولايات المتحدة بمسؤوليتها على إيران التي تنفي بدورها الاتهامات.

وكانت العاصمة السعودية استضافت في العاشر من ديسمبر، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

وأكد الملك سلمان خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين لدول مجلس التعاون، أن النظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة.

وقال: على منطقة الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية."