طائرة سعودية تهبط اضطراريا بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب فرنسي

اضطرت طائرة سعودية للهبوط في مطار القاهرة الدولي، اليوم (الإثنين)، أثناء رحلتها من الرياض إلى باريس، لإنقاذ حياة راكب تعرض لوعكة صحية مفاجئة.
وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن برج المراقبة في مطار القاهرة تلقى إخطاراً من قائد الطائرة رحلة (143) بطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكب فرنسي من أصل تونسي يبلغ من العمر 65 عاما لوعكة صحية شديدة.
وأضافت أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، واستدعاء الحجر الصحي بالمطار، وبالكشف على الراكب تبين أنه يعاني من جلطة في القلب، حيث تم نقله إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال علاجه.
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