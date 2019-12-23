الحصيني يكشف تفاصيل حالة مطرية تشهدها عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ حالة مطرية تشهدها بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة. وقال الحصيني؛ عبر حسابه في “تويتر”: توقع أمطار خلال الـ “36” ساعة المقبلة من اليوم الإثنين إلى الثلاثاء متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على مكة المكرّمة وجدة والطائف والقنفذة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف: غداً الثلاثاء يخف البرد تدريجياً على الشمالية والوسطى والشرقية والمدينة مع بقاء البرودة ليلاً وصباحاً.

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