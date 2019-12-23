شهدَ طريق الكُر بالهدا، الرابط بين الطائف ومكة تساقط العديد من الصخور بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت، فيما وجدت الجهات المعنية لمتابعة أحوال الطريق وإزاحة الصخور في ظل تواصل إغلاقه المؤقت عبر الاتجاهين.
وكان فريق “برق” للبحث والإنقاذ قد باشر تساقط صخور على مركبة من نوع فورد كانت تُقل عائلة، حيث جرى تأمينهم من قِبل الفريق وإبعادهم عن الموقع دون وقوع إصابات ولله الحمد، كذلك العمل مع الجهات الأخرى في عملية إزاحة الصخور عن الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: نجاة مركبة تُقل عائلة من تساقط الصخور في طريق الكُر بـ”هدا الطائف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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