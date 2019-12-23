الغذاء والدواء توضح سبب تأخر إعلان نتائج فحص الدخان الجديد

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، إدريس الإدريس، أن سبب تأخر الإعلان عن نتائج فحص الدخان الجديد، يرجع لعدم وصول النتائج من المختبرات التي تجري عملية الفحص خارج المملكة، وفقًا لصحيفة “اليوم”.
وكانت الهيئة حددت في تصريحات صحفية سابقة الثلاثاء الماضي موعداً لإعلان نتائج فحص الدخان الجديد.
وأرسلت الغذاء والدواء عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلي إلى المختبر الدولي (eurofins.com)؛ لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين.
والزمت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، وذلك عقب شكاوى الكثيرين من تغير نكهة السجائر بعد التغليف الجديد.
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