الغذاء والدواء توضح سبب تأخر إعلان نتائج فحص الدخان الجديد

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، إدريس ‏الإدريس، أن سبب تأخر الإعلان عن نتائج فحص الدخان الجديد، ‏يرجع لعدم وصول النتائج من المختبرات التي تجري عملية ‏الفحص خارج المملكة، وفقًا لصحيفة “اليوم”.

وكانت الهيئة حددت في تصريحات صحفية سابقة الثلاثاء الماضي موعداً لإعلان نتائج فحص الدخان الجديد.

وأرسلت الغذاء والدواء عينات من 7 أنواع من التبغ ‏الموجود في السوق المحلي إلى المختبر الدولي ‎ ‎‎(eurofins.com)‎؛ لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما ‏إذا كان هناك أي تغير في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال ‏السنتين الماضيتين.‏

والزمت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء شركات التبغ ‏بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، وتقديم ‏مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، وذلك ‏عقب شكاوى الكثيرين من تغير نكهة السجائر بعد التغليف الجديد.‏‎