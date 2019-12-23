‏‎#النيابة_العامة القصاص ل 5 من المتهمين في جريمة قتل #خاشقجي وأحكام بالسجن و دور سعود القحطاني

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اعلنت النيابة العامة في مؤتمرها الصحفي ان المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية مقتل جمال أحمد حمزة خاشقجي -رحمه الله- وصدر الحكم في الجلسة العاشرة ‏ عليه فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت ( 31 ) شخصا، حيث تم إيقاف ( 21 ) شخصا منهم، وتم استجواب ( 10 ) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:

أولاً : توجيه الاتهام في القضية إلى ( 11 ) أحد عشر شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض .

ثانياً : أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11 ) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:

أ ـ قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).

ب ـ سجن ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً .

ج ـ ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص .

ثالثا : حفظ الدعوى بحق ( 10 ) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق .

وتم التحقيق مع سعود القحطاني وثبتت براءته لعدم ثبوت أي أدلة عليه و تم الإفراج عنه و ايضاً تم التحقيق مع أحمد عسيري و ثبتت براءته لعدم وجود أدلة ثبوتيه عليه.

وأفادت النيابة العامة أن جميع جلسات المحاكمة حضرتها عائلة خاشقجي و المحامين .

*رسالة عاجلة* ????

من أرض العدالة الناجزة ????????

لكل من حاولوا جاهدين استغلال الحدث للنيل من السعودية وتشويه سمعتها، رسالة لكل الأبواق المرتزقة التي مارست اللطم والولولة وكأنهم نائحات مستأجرة.

رسالة لكل من شكك في نزاهة القضاء السعودي، ونزاهة النيابة العامة، ونزاهة رجال أمننا البواسل.

رسالة لكل حاقد وناقم على وطننا، من أيتام المرشد وحريم السلطان وأحذية الملالي.

ها هو القضاء السعودي يقول كلمته،ويلطم كل الوجوه الخاسئة التي تعلوها غبرة العار والشنار.

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أبرز ما جاء في مؤتمر صحفي للنيابة العامة حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي:

✅ لا يوجد نية مسبقة للقتل وممثلون من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

✅ أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية خاشقجي.

✅ الإفراج عن 10 أشخاص لعدم كفاية الأدلة.. والسماح لوسائل الإعلام بحضور المحاكمات.

✅ المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

✅ حققت النيابة العامة مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهمة ولم تجد أي دليل ضده.

✅ تم إخلاء سبيل أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم وجود إدانة على تورطه في الجريمة.

✅ أثبتت التحقيقات عدم وجود عداوة سابقة بين الجناة والمجنى عليه.

✅ القنصل السعودي في تركيا أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

✅ الحكم بسجن 3 من المدعى عليهم في قضية مقتل جمال خاشقجي.

✅ بلغ مجموع الأحكام بالسجن 24 عاماً .

