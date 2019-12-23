النيابة العامة تعلن صدور أحكام بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية خاشقجي

أكدت النيابة العامة أنها استكملت تحقيقاتها وإجراءاتها في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي التي شملت (31) شخصاً.

وأوضحت النيابة العامة، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم إيقاف 21 شخصاً منهم، واستجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم.

وأشارت إلى أنه جرى سجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً.