قالت النيابة العامة، إن القنصل السعودي محمد العتيبي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل المواطن جمال خاشقجي. وأوضحت النيابة العامة، أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: القنصل السعودي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.