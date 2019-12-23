أمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق بالمملكة.. خلال ساعات

وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا بأمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير خلال الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بتويتر- إلى أن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: مكة المكرمة والباحة وعسير.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الحالة الماطرة تشمل «أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وبحرة وتربة وعرفات وميسان» بمكة المكرمة.

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كما تشمل «الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة» بمنطقة الباحة، وتشمل أيضًا «أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل» بمنطقة عسير.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الماطرة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم على المناطق الثلاث.

من جانبها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.