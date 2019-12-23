طريف وحائل والقريات تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أدنى درجة حرارة سجلت اليوم الإثنين بالمملكة كانت بحائل وطريف والقريات، وبلغت 3 درجات مئوية.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها بتويتر، إنفوجرافًا، بينت من خلاله أنه وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، فإن أدنى درجات حرارة سجلت اليوم بالمملكة كانت كالتالي: حائل 3 درجات مئوية وطريف 3 درجات مئوية والقريات 3 درجات مئوية والرياض 4 درجات مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.