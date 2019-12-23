السيطرة على حريق في أحد فنادق المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة صباح اليوم الإثنين، حادث حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية؛ بسبب جهاز كهربائي للتسخين .

وكشف العميد خالد مبارك الجهني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عن تلقي بلاغ في التاسعة وخمسين دقيقة صباحًا، يفيد باندلاع حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة .

وقال متحدث الدفاع المدني، إنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في بعض أثاث غرفة بالدور الثالث في الفندق نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين.

وأكد، إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون ‏إصابات، واستكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- أخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة خاصة في هذه الأيام داخل المنازل أو الفنادق ودور الإيواء وعدم تركها تعمل وقت النوم .