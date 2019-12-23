السيطرة على حريق في أحد فنادق المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة صباح اليوم الإثنين، حادث حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية؛ بسبب جهاز كهربائي للتسخين .
وكشف العميد خالد مبارك الجهني المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عن تلقي بلاغ في التاسعة وخمسين دقيقة صباحًا، يفيد باندلاع حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة .
وقال متحدث الدفاع المدني، إنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في بعض أثاث غرفة بالدور الثالث في الفندق نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين.
وأكد، إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون إصابات، واستكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- أخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة خاصة في هذه الأيام داخل المنازل أو الفنادق ودور الإيواء وعدم تركها تعمل وقت النوم .
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